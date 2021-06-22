В Никарагуа задержали пятого за месяц кандидата в президенты

Национальная полиция Никарагуа задержала пятого кандидата в президенты страны за месяц, всего в последние недели там были задержаны 15 оппозиционных лидеров, сообщает CNN.

Согласно заявлению полиции, Мигель Мора Барберена из Партии демократического восстановления (PRD) был задержан в воскресенье по обвинению в совершении действий, угрожающих национальному суверенитету. Он намеревался участвовать в президентских выборах, которые пройдут в ноябре этого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

CNN отмечает, что Мора стал пятым кандидатом в президенты Никарагуа, задержанным с начала июня: со 2 июня под домашним арестом находится журналистка Кристиана Чаморро, 5 июня был арестован бывший дипломат Артуро Круз, 8 июня - политолог Феликс Марадиага и экономист Хуан Себастьян Чаморро. Всего за последние недели по обвинениям в нарушениях "национальной безопасности" были задержаны 15 оппозиционных лидеров.

Телеканал, ссылаясь на правозащитников, предполагает, что преследование оппозиции связано с предстоящими в ноябре президентскими выборами, в которых намерен участвовать и действующий глава государства 75-летний Даниэль Ортега. Он возглавляет страну уже три срока подряд с 2007 года, а до этого пять лет был президентом в 1885-1990 гг.