Генсек ОБСЕ предложила укреплять сотрудничество с ОДКБ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены укреплять взаимодействие. Об этом заявила во вторник генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

"Позволю сказать, что и ОБСЕ, и ОДКБ поддерживают сотрудничество в некоторых сферах, но есть и некоторые направления сотрудничества, в которых мы могли бы укрепить наше взаимодействие", - сказала она.

Генсек ОБСЕ напомнила, что на форуме по сотрудничеству в области безопасности была упомянута необходимость развития диалога в обеспечении охраны границ с тем, чтобы противодействовать терроризму и организованной преступности, а также для борьбы с незаконным оборотом наркотиков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я рад, что у нас будет сегодня возможность очно обсудить вопросы дальнейшего развития нашего взаимодействия", - в свою очередь отметил генеральный секретарь ОДКБ Зась.

Ранее сообщалось, что Шмид во вторник впервые посетит Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности и выступит на заседании Постоянного совета ОДКБ.