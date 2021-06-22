Роберт Кочарян с трудом представляет себя в законодательном органе

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список блока «Айастан», пока не решил, брать депутатский мандат или нет. Как сообщает «Арменпресс», отвечая на вопрос журналиста, примет ли он депутатский мандат, Кочарян ответил, что считает себя человеком исполнительной власти, и с трудом представляет себя в законодательном органе.

«Часть моей команды считает, что я должен быть в парламенте, использовать эту трибуну для политической борьбы. Другая часть считает, что в этом нет необходимости. У меня нет такого желания, я не склоняюсь к этому. Я еще не принял окончательного решения. Решение нужно принимать хладнокровно, без эмоциональной составляющей. Мне сложно видеть себя в парламенте», - добавил Роберт Кочарян