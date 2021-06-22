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В Японии мужчина напал с ножом на людей и ранил пять человек

В Японии мужчина напал с ножом на людей и ранил пять человек

Мужчина напал с ножом на людей в японском городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю, ранены пять человек, сообщает агентство Киодо.

По данным местной полиции, инцидент произошел утром вторника в одном из зданий муниципального жилого комплекса в районе Хаката города Фукуока. По предварительным данным, были ранены пятеро человек. Угрозы их жизни нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мотивы нападавшего пока не установлены. Другие подробности пока не сообщаются.

 


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