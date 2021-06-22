СМИ: в Иране обезврежены три группы террористов

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) разоблачили и обезвредили три "группы террористов и контрреволюционеров" на северо-западе Ирана. Об этом заявил командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

"В период перед состоявшимися в минувшую пятницу президентскими выборами враг пытался осуществить специальные планы и совершить теракты, но встретился с жестким противодействием сухопутных сил КСИР, - цитирует во вторник Пакпура агентство Fars. - Две группы террористов и контрреволюционеров были обезврежены в городах Ошнавие и Бане в Западном Азербайджане и Курдистане соответственно",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам генерала, еще одна группа террористов проникла в город Сарвабад в провинции Курдистан и тоже была уничтожена.