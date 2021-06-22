Россия и США возобновят диалог по визам в ближайшие дни

Россия и США в самое ближайшее время возобновят диалог по визовым проблемам, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В самые ближайшие дни мы возобновляем диалог с американскими коллегами по визовым проблемам", - сказал Антонов журналистам после акции "Свеча памяти", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, которая прошла на территории российского диппредставительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он добавил, что направил в понедельник американским властям предложения о встречах и ожидает в ближайшее время диалога по различным темам в развитие договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве. По его словам, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи с коллегами из Госдепа.

Президенты РФ и США Джо Байден и Владимир Путин договорились на саммите в Женеве вернуть в страны друг друга послов. Антонов вернулся в США в воскресенье, Джон Салливан намерен вернуться до конца недели.

Посольство США в Москве в конце апреля объявило, что вынуждено прекратить выдачу неиммиграционных виз в России, кроме дипломатических и экстренных случаев. Там объяснили это требованием российской стороны сократить консульскую службу на 75%.