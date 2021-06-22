Комментарии Пескова и Захаровой относительно выборов в Армении выражают позицию Москвы: посол РФ

Послу Российской Федерации в Армении Сергею Копыркину нечего добавить к официальной позиции Москвы по поводу внеочередных парламентских выборов в Армении, состоявшихся 20 июня. Как сообщает «Арменпресс», 22 июня журналисты в Парке Победы попросили Сергея Копыркина прокомментировать выборы в Национальное собрание, в ответ на что посол России сослался на заявления пресс-секретаря своей страны Дмитрия Пескова и пресс-секретаря МИД Марии Захаровой от 21 июня.

«Вчера официальный представитель нашего президента Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова сделали несколько замечаний по этому поводу. Я думаю, что это комментарии, которые выражают нашу позицию», - сказал посол России Сергей Копыркин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит уверенную победу партии Пашиняна и поздравляет армянский народ с выборами. Он выразил надежду, что эти народные выборы помогут преодолеть нынешние трудности страны и выйти на стабильную линию развития.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва надеется, что результаты парламентских выборов будут способствовать развитию Армении, дальнейшему укреплению отношений с Россией, а также обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.