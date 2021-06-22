Настрой - боевой: в Армении начался летний призыв

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Артак Давтян 22 июня в Центральном сборном пункте следил за ходом начавшегося летнего призыва, беседовал с ребятами и желал им хорошей службы.

Как сообщает «Арменпресс», он обошел сборный пункт, ознакомился с условиями, в которые были внесены изменения. Давтян побывал в столовой, в помещении комиссии по пополнению учебных воинских частей, где проходила жеребьевка.

«Настроение хорошее, боевое. У нас много работы во время службы в армии, мы должны продолжить дело наших героев», - сказал один из призывников.

Другой, уже принявший участие в розыгрыше, но не пожелавший указать место службы, подчеркнул, что и он в боевом настроении и собирается выполнить свой долг перед Родиной.

«Мы не грустим, не напряжены, мы сильные. Все будет хорошо», - сказал другой призывник.

Артак Давтян пожелал ребятам хорошей службы и выразил надежду, что все вернутся в свои семьи живыми и невредимыми.

«Я желаю, чтобы все возвратились. В армии они приобретут новые профессии, новых друзей, что, думаю, положительно скажется на жизни каждого из них», - сказал глава Генштаба.