Марина Калюранд и Андрей Ковачев призывают политические силы принять результаты выборов в Армении

Глава делегации Европарламента на Южном Кавказе депутат Марина Калюранд и главный докладчик по Армении, депутат Андрей Ковач выступили с совместным заявлением о внеочередных выборах в Армении.

«Арменпресс» представляет заявление полностью:

«Вчера в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Мы поздравляем армянский народ с этой важной демонстрацией демократии, несмотря на сложную ситуацию.

Это ключевой момент для Армении, и мы надеемся, что точные результаты выборов откроют для страны новую позитивную страницу.

После очень эмоциональной кампании армянскому обществу необходимо восстановить единство и объединиться вокруг общей цели для построения лучшего будущего.

Из-за ограничений на поездки и из-за эпидемии Европейский парламент не смог направить своих наблюдателей. Тем не менее, Бюро ОБСЕ по правам человека (БДИПЧ), Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направили международные миссии по наблюдению за выборами. Подчеркнем, что миссии признали, что выборы были конкурентными и в целом хорошо организованными. Избирателям был предоставлен широкий выбор вариантов, при этом основные права и свободы в значительной степени соблюдались.

Мы призываем все политические силы принять результаты выборов, воздержаться от раскольнической риторики и действий. Любые обвинения в правонарушениях не должны использоваться для разжигания напряженности, их следует рассматривать в соответствии с надлежащими процедурами рассмотрения исков.

Мы надеемся на сотрудничество с новоизбранным Национальным собранием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Арменией во благо наших граждан».