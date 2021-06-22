Президент Армении поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Армении Арменом Саргсяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

Президент Республики Армения поздравил Никола Пашиняна с победой партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах.

Армен Саркисян пожелал будущему правительству Армении успехов во благо дальнейшего развития Армении, прогресса, благосостояния народа и безопасности государства.