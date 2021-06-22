В Ереване и в некоторых областях температура воздуха достигнет +41

В Араратской долине, в предгорьях Арагацотна и Вайоц Дзор, а также в Ереване с 23 по 25 июня ожидается самая высокая в истории армянской метеорологии температура. Прогнозируется - +40, в некоторых низменных местах - до +41 градус. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

Июньский температурный рекорд в Араратской долине и в Ереване был в 1998 году. 22 - 23 июня было +39,3 ․․․ + 39,4 градуса.