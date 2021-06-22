Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

В Ереване и в некоторых областях температура воздуха достигнет +41

В Ереване и в некоторых областях температура воздуха достигнет +41

В Араратской долине, в предгорьях Арагацотна и Вайоц Дзор, а также в Ереване с 23 по 25 июня ожидается самая высокая в истории армянской метеорологии температура. Прогнозируется - +40,  в некоторых низменных местах - до +41 градус. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

Июньский температурный рекорд в Араратской долине и в Ереване был в 1998 году. 22 - 23 июня было  +39,3 ․․․ + 39,4 градуса.


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