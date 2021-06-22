Литва выразила свою поддержку стремлению армянского народа жить в мирной и безопасной стране

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна с победой на досрочных парламентских выборах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт президента Литвы.

Гитанас Науседа Пашиняну успехов, терпения и самоотверженности в деле формирования нового правительства. «Политическая стабильность особенно важна для граждан Армении после последней войны. Мы поддерживаем стремление армянского народа жить в мирном, безопасном и стабильном государстве», - сказал президент Гитанас Науседа.

Он подчеркнул важность поддержания национальной безопасности и суверенитета Армении, а также преодоления разногласий между различными политическими силами и внутри общества и их объединения во благо государства. Президент Литвы призвал к активным усилиям по реализации реформ во имя успешного и эффективного сотрудничества между Арменией и ЕС. Он подчеркнул, что это особенно важно с точки зрения вступления в силу Соглашения о сотрудничестве между ЕС и Арменией.