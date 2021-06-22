На территории Армении все еще находится около 1 000 азербайджанских военных: начальник ГШ

Около 1 000 азербайджанских военнослужащих все еще находятся на территории Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян.

«Общее количество осталось прежним. В повседневной деятельности на 10-20 человек больше или меньше, не имеет значения, бывает смена дежурств, вопросы обеспечения», - сказал Давтян, добавив, что в целом количество азербайджанских военнослужащих в Армении осталось без изменений.

Говоря об инцидентах между военнослужащими Армении и Азербайджана на границе, глава Генштаба сказал, что их стало меньше.

«Это связано с переговорным процессом, который находится в активном процессе. Многое не говорится, чтобы не навредить этому процессу, окончательные результаты будут видны в том варианте, который мы представим», - сказал Давтян.

О присутствии азербайджанских военнослужащих на территории Армении было объявлено еще в мае.