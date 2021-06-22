Канада поздравила Армению с успешным завершением парламентских выборов
12:53, 22 Июнь, 2021
Канада поздравила Армению с успешными парламентскими выборами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница Министерства иностранных дел Канады в Twitter.
«Мы надеемся на сотрудничество с нашими армянскими коллегами и продолжения наших усилий по продвижению демократии в стране, включая и урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады.
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