Канада поздравила Армению с успешным завершением парламентских выборов

Канада поздравила Армению с успешными парламентскими выборами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница Министерства иностранных дел Канады в Twitter.

«Мы надеемся на сотрудничество с нашими армянскими коллегами и продолжения наших усилий по продвижению демократии в стране, включая и урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады.