Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

Канада поздравила Армению с успешным завершением парламентских выборов

Канада поздравила Армению с успешным завершением парламентских выборов

Канада поздравила Армению с успешными парламентскими выборами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница Министерства иностранных дел Канады в Twitter.

«Мы надеемся на сотрудничество с нашими армянскими коллегами и продолжения наших усилий по продвижению демократии в стране, включая и урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации