В Гегаркунике будут размещены российские миротворцы: начальник ГШ

В Гегаркуникской области планируется размещение российских миротворцев, процессы идут.

Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистами заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян.

«Окончательное решение зависит не только от нашей стороны, участвуют и другие стороны, идут переговоры. Мы предоставим дополнительную информацию по ходу переговоров и другим техническим вопросам», - сказал Давтян.

По его словам, с азербайджанской стороной по этому поводу разговоров нет, им не нужно говорить об этом с ними, чтобы предпринимать шаги на своей территории, но есть и другие вопросы.

«Нам нечего спрашивать у Азербайджана на нашей территории, но с российской стороной ведутся переговоры, потому что есть другие вопросы, мы стремимся вывести азербайджанские части с нашей территории без столкновений», - сказал он.

На вопрос, будут ли какие-либо уступки в Гегаркуникской области, Давтян сказал, что уступок не будет, вопрос вывода ВС Азербайджана, если не будет решен путем переговоров, то будет решен соответствующими действиями.