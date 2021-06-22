Одна из улиц административного района Шенгавит названа именем благотворителя Гранта Варданяна

На 5-м заседании 6-й сессии Совет старейшин Еревана принял решение переименовать улицу Шахамирянов в административном районе Шенгавит именем благотворителя, заслуженного деятеля экономики Республики Армения Гранта Варданяна.

Как сообщает «Арменпресс», согласно проекту, обоснованием для этого решения являются письма от министра экономики на имя мэра Еревана, от компании «Гранд Холдинг» и Республиканского союза работодателей Армении. «Предложение о переименовании улицы Шахамирянов именем Гранта Варданяна обусловлено тем, что 12 из 14 зданий, расположенных на улице, принадлежат ряду компаний, основанных Грантом Варданяном. На этой улице находится и Благотворительный фонд «Семья Варданян». Фонд обязуется провести работы по благоустройству указанной улицы, которые уже были начаты в 2020 году», - сказала руководитель организационного отдела мэрии Еревана Армине Варданян.

В административном районе Шенгавит Еревана есть 2 улицы, названные в честь Шахамирянов и Шахамира Шахамиряна.

Принимая во внимание вышесказанное, предлагается переименовать улицу Шахамира Шахамиряна в улицу Шахамирянов, дабы сохранить имена великих армянских мыслителей отца и сына Шахамира и Акопа Шахамирянов.

Грант Варданян внес большой вклад в развитие, в прогресс, в укрепление экономики Республики Армения, в стране создал множество рабочих мест и способствовал делу признания армянских продуктов. Созданные им компании обладали значительным потенциалом с точки зрения развития внутреннего рынка Армении, восстановления и продвижения отечественного производства, представления армянской продукции в ряде других стран и имели сильную конкурентную позицию.

Решение было принято 23 голосами “за”, 14 “против” при 5 воздержавшихся.