Новое ценное исследование о заслугах полковника-армянина в Великой Отечественной войне

ЕРЕВАН,22 ИЮНЯ,АРМЕНПРЕСС/ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ. Саркиса Саркисяна следует считать основоположником изучения старинного армянского военного искусства в армянской действительности – его перу принадлежит ценная монография «Из истории армянского военного искусства», хронологически охватывающая период от известных сражений Айка и Бела до первых Арабских походов на Армению (начало VII в. н.э.).

Двадцать второго июня народы бывшего Советского Союза вспоминают о Великой Отечественной войне, начавшейся 80 лет назад. В канун годовщины ереванское издательство «Лимуш» выпустило в свет монографию “Знаменитый военный и теоретик: жизнь и научное наследие Саркиса Вараговича Саркисяна”. Автор книги – доктор исторических наук, профессор кафедры Всемирной истории Ереванского государственного университета, член Евразийского экспертного клуба Акоп Арутюнян.

Труд повествует о пройденном жизненном пути и научно-творческом наследии полковника-отставника Вооруженных сил бывшего СССР Саркиса Саркисяна (1899-1981 гг.)

Полковник С.Саркисян прошел славный героический путь профессионального военного. Уже в 15-летнем возрасте он записался в армянские добровольческие отряды, участвовал в Первой Мировой войне, затем, в 1918-м участвовал в героической Сардарапатской битве.

В советский период он занимал ряд ответственных военных должностей в Армянской ССР. В годы Великой Отечественной войны (1942-1945гг.) был командиром 400-го артиллерийского полка 89-й армянской Таманской Дивизии. Примечательно, что вместе с полковником С.Саркисяном воевали также его старший сын и дочь вместе с супругом, а младший сын в те годы работал на одном из военных заводов Еревана. За совершенные подвиги С.Саркисян и его дети удостоились высоких государственных и правительственных наград.

Профессор А.Арутюнян констатирует: Саркиса Саркисяна следует считать основоположником изучения старинного армянского военного искусства в армянской действительности, ибо его перу принадлежит состоящая из 10 глав ценная монография «Из истории армянского военного искусства» (Ереван, 1969г., издательство «Айастан», 219 стр.). Хронологически она охватывает период от известных сражений Айка и Бела до первых Арабских походов на Армению (начало VII в. н.э.).

Монография, посвященная жизни и научному наследию полковника С.Саркисяна, состоит из 4 глав. Автор предисловия – один из основателей Армянской армии, заслуженный генерал-лейтенант Мураз Саркисян.

По оценке специалистов, эта книга будет весьма полезна курсантам и слушателям армянских военных учебных заведений, а также ученым и экспертам, которые хотят углубиться в вопросах истории Великой Отечественной войны и армянского военного искусства. Монография адресована не только этим специалистам, но и широкому кругу читателей. Книга бесплатно будет предоставлена библиотекам военных учебных заведений Армении, академическим и вузовским библиотекам.