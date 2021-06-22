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Россия делает все возможное, чтобы возвратить армянских пленных: посол РФ Сергей Копыркин

Россия делает все возможное, чтобы возвратить армянских пленных: посол РФ Сергей Копыркин

Вопрос возвращения армянских пленных из Азербайджана всегда находится в центре внимания России. Как сообщает «Арменпресс», об этом 22 июня в Парке Победы журналистам заявил посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.

«Россия с самого начала делала все возможное, чтобы обеспечить возвращение пленных. В этом направлении процесс продвигается. Здесь велика роль командующего миротворческими силами генерала Мурадова. Этим вопросом занимаются и президент России, и министр обороны, и министр иностранных дел. Но это не так просто, решение этой проблемы требует больших усилий», - подчеркнул российский дипломат.

Сергей Копыркин затруднился ответить, приведут ли завершившиеся внеочередные парламентские выборы к активизации процесса возвращения пленных, но в любом случае он еще раз подчеркнул, что этот вопрос находится в постоянном внимании России и работа в этом направлении будет продолжена.

Касаясь возвращения 15 армянских пленных на прошлой неделе при посредничестве США и властей Грузии, российский посол сказал, что Москва приветствует этот шаг, добавив, что, по его мнению, обмен не состоялся бы без подготовки и очень ощутимой работы российской стороны и российских миротворцев.


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