Блок «Айастан» не имеет окончательного мнения о депутатских мандатах: Кочарян склонен принять их

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список блока «Айастан», заявил, что они получили очень серьезные, новые возможности для продолжения своей борьбы.

Как сообщает «Арменпресс», Кочарян сказал об этом на пресс-конференции, созванной 22 июня. Кочарян отметил, что это не президентские выборы, на президентских выборах бывает один выигрыш, на парламентских выборах бывают первое, второе, третье места, проигравших не бывает.

«У нас в блоке пока нет окончательного мнения, окончательного решения по вопросу получения мандатов», - сказал Кочарян, добавив, что он склонен к принятию мандатов.

По предварительным результатам выборов, правящая партия «Гражданский договор» получила 53,92% голосов, блок «Айастан» - 21,04%, блок «Честь имею» - 5,23%.