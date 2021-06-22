Роберт Кочарян считает результаты выборов довольно неожиданными

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список блока «Айастан», считает результаты внеочередных парламентских выборов 20 июня довольно неожиданными. Как сообщает «Арменпресс», об этом Роберт Кочарян сообщил на созванной сегодня пресс-конференции. Он отметил, что социальные опросы показывали иную картину.

«Произошли массовые нарушения. Мы видели использование административного ресурса. Мы обратимся в Конституционный суд, чтобы обжаловать результаты. Все эти материалы собираются в штабе», - добавил Роберт Кочарян.

По предварительным результатам выборов, правящая партия «Гражданский договор» получила 53,92% голосов, блок «Айастан» - 21,04%, блок «Честь имею» - 5,23%.