У берегов Греции и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
11:38, 22 Июнь, 2021
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции и Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 22.14 по времени UTC (01.14 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах к юго-востоку от греческого города Кефалос (население 2,5 тыс человек) и в 182 километрах к юго-западу от турецкого города Айдын (население 163 тыс) очаг залегал на глубине 2 километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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