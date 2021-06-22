У берегов Греции и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции и Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 22.14 по времени UTC (01.14 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах к юго-востоку от греческого города Кефалос (население 2,5 тыс человек) и в 182 километрах к юго-западу от турецкого города Айдын (население 163 тыс) очаг залегал на глубине 2 километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.