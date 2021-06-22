ЕС призывает политические силы Армении объединить усилия для преодоления всех вызовов
Европейский Союз призывает все политические силы Армении объединить свои усилия для совместной работы по эффективному решению проблем, стоящих перед Арменией. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в распространенном от имени спикера ЕС заявлении по поводу внеочередных выборов в Армении.
«Европейский Союз привержен идее построения стабильного, демократического и процветающего будущего Армении. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество со всеми институтами Армении, в том числе и с новоизбранным парламентом и с правительством. Мы призываем все политические силы объединить свои усилия для совместной работы по эффективному преодолению стоящих перед Арменией вызовов в пользу Армении. Европейский Союз готов и дальше укреплять двусторонние отношения между ЕС и Арменией, содействовать Армении в реализации программ реформ в стране и развивать общие обязательства, изложенные в Соглашении о всеобъемлющем расширенном партнерстве между ЕС и Арменией», - говорится в заявлении спикера.
Отмечается, что согласно предварительной оценке миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выборы были конкурентными и в целом хорошо организованными за такой короткий период времени. Избиратели имели широкий выбор, в целом соблюдались основные права и свободы. Участники могли свободно проводить агитацию. День голосования, включая и подсчет голосов, в целом прошел положительно.
Наблюдательская миссия БДИПЧ, тем не менее, отметила негативную тональность пропаганды. По данным миссии, в целом, на протяжении всей кампании женщины находились на заднем плане. Жалобы и иски должны рассматриваться тщательно и эффективно в соответствии с соответствующими процедурами, предусмотренными законодательством Армении.
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