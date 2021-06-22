Япония и США проведут масштабные военные учения с участием 3 тыс. человек

Сухопутные Силы самообороны Японии и военнослужащие США проведут масштабные военные учения Orient Shield с участием порядка 3 тыс. человек с обеих сторон. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио японский министр обороны Нобуо Киси.

По его словам, маневры пройдут с 24 июня по 11 июля на базах и полигонах по всей Японии. "Нынешние учения станут самыми масштабными за всю историю их проведения", - сказал министр.

"Ситуация с региональной безопасностью вокруг Японии становится все более суровой. Очень важно укреплять сотрудничество между Силами самообороны Японии и вооруженными силами США. Это, в свою очередь, внесет вклад в усиление японо-американского стратегического альянса", - добавил Киси,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Совместные учения Orient Shield Япония и США проводят с 1985 года. Они призваны укрепить взаимодействие между подразделениями военнослужащих двух стран, а также повысить тактическую и боевую готовность.