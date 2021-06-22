Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

Началось заседание Совета старейшин Еревана: в повестке вопрос наименования улицы им. Г. Варданяна

Началось заседание Совета старейшин Еревана: в повестке вопрос наименования улицы им. Г. Варданяна

В мэрии Еревана началось 5-е заседание 6-й сессии Совета старейшин. Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня 25 вопросов. Совет старейшин Еревана примет решение о переименовании в столице улицы Шаамирянов административного района Шенгавит улицы именем мецената, заслуженного работника экономики РА Гранта Варданяна, переименовании других улиц, о замене детско-юношеского спортивно-технического центра имени Ашота Гуляна, о целевом значении земельных участков.

В повестке дня также проекты по переименованию некоторых неправительственных организаций и внесению изменений в устав.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации