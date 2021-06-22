Алик Аракелян будет выступать за  «Арарат»

25-летний полузащитник Алик Аракелян подписал контракт с ереванским «Араратом».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболист имеет значительный опыт выступлений в Премьер-лиге. Ему удалось принять участие в 190 матчах и забить 21 мяч.

Алик Аракелян играл за «Мику» в 2012-2015 годах, а с 2015 года и до конца предыдущего сезона играл за «Пюник».

«Я принял решение перейти в «Арарат» после того, как поговорил с главным тренером, с руководством клуба и понял, что они хотят, чтобы я был частью команды», - заявил Алик Аракелян после подписания контракта с «Араратом».

Алик Аракелян сыграл 16 матчей и за молодежную сборную Армении, один раз выходил на поле в футболке национальной сборной.