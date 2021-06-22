В мае текущего года зарегистрирован самый высокий показатель рабочих мест: КГД

По данным на май 2021 г., количество рабочих мест, обеспеченных доходом (налоговой базой), составило почти 635 000. Это примерно на 8 500 больше, чем в апреле 2021 г., на 37 000 больше, чем в мае 2020 г., на 34 000 больше, чем в мае 2019 г., по сравнению с маем 2018 г. – больше на 87 000.

Как передает «Арменпресс», Комитет государственных доходов Армении сообщает, что в то же время в мае 2021 года по сравнению с тем же месяцем прошлых лет увеличился заявленный доход от рабочих мест (налоговая база), составив около 134,7 млрд драмов, что превышает аналогичный показатель мая 2020 года на 16,2%, показатель мая 2019 года - 19,8%. , май 2018 года на 39,3%.

В мае 2021 года по сравнению с тем же месяцем прошлых лет доход с одного рабочего места (налоговая база) увеличился, составив около 212 000 драмов. Этот показатель на май 2020 года составил 194 000 драмов, в 2019 году - 187 000 драмов, в 2018 году - 176 000 драмов.

Количество приносящих доход рабочих мест на сентябрь 2020 года составило около 632 000, что было беспрецедентным - это был самый высокий показатель статистической истории Республики Армения, но в мае 2021 года он был превышен.

Налоговый орган приветствует сохраняющих дисциплину налогоплательщиков и приветствует результаты совместных шагов по сокращению теневой экономики.

Комитет государственных доходов напоминает, что любая зарегистрированная работа приносит дополнительный налоговый доход, что способствует безопасности страны.