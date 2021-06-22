СМИ: военный вертолет США совершил аварийную посадку на юго-западе Японии
10:28, 22 Июнь, 2021
Вертолет ВМС США во вторник совершил аварийную посадку в аэропорту юго-западного японского города Ики в префектуре Нагасаки. Об этом сообщил телеканал NHK.
В результате инцидента никто не пострадал. Причиной экстренной посадки, как отмечается, могли стать технические неполадки. Вертолет направлялся из Южной Кореи на базу в японском городе Сасэбо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Министр обороны Японии Нобуо Киси, комментируя происшествие, призвал американское военное командование принять меры для обеспечения безопасной эксплуатации военной техники.
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