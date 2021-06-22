США призывают политические силы Армении уважать результаты выборов

Соединенные Штаты поздравляют народ Армении с парламентскими выборами 20 июня. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

«Мы приветствуем в целом положительную оценку Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами. Отрадно, что предварительные выводы БДИПЧ в целом обеспечили соблюдение прав человека и основных прав избирателей, и что противоборствующие силы смогли свободно проводить агитацию. Мы разделяем озабоченность БДИПЧ чрезмерной перенасыщенностью и подстрекательской риторикой основных сил в конкурентной борьбе. Мы призываем все политические силы Армении уважать результаты этих выборов, как только они будут объявлены, для решения проблем, вызывающих озабоченность использовать правовые процессы, установленные для выборов, и воздерживаться от политических вендетт, чтобы Армения могла следовать по пути суверенного, демократического, мирного и благополучного будущего».

Соединенные Штаты готовы укреплять партнерство с Арменией на основе общих демократических ценностей. Отмечается, что они высоко оценивают прогресс, достигнутый Арменией в своих усилиях в области реформ и борьбы с коррупцией. США поощряют Армению продолжать этот путь в соответствии с устремлениями армянского народа, проявленными весной 2018 года.

«Мы призываем все стороны уважать верховенство закона, демократические принципы и надеемся на нашу работу с новым правительством Армении, направленную на укрепление двусторонних отношений и сотрудничества. С похвалой признаем твердую и продолжительную поддержку посла Лин Трейси и сотрудников посольства США в Армении, направленную на демократическое развитие Армении. Благодаря их самоотверженности и упорному труду мы продолжим углублять армяно-американское партнерство», - говорится в заявлении Госдепартамента США.