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Евро-2020: Бельгия и Дания в группе B преодолели барьер, они в 1/8 финала

Евро-2020: Бельгия и Дания в группе B преодолели барьер, они в 1/8 финала

Определились участники 1/8 финала третьего тура группы B чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», в этой группе решающим оказался последний тур. В Копенгагене Россия соревновалась с Данией, и проиграла со счетом 1:4. В другом матче дня Финляндия уступила Бельгии со счетом 0:2.

Бельгия и Дания вышли в следующий тур этой группы. Бельгия одержала три победы в трех играх и набрала 9 очков. Борьбу за второе место продолжает Дания, которая получила преимущество над другими командами за счет их пропущенных мячей. Россия и Финляндия также имеют по 3 очка.


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