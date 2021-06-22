Левон Аронян на парижском турнире пока 6-й

Гроссмейстер Левон Аронян продолжает борьбу в турнире по быстрым шахматам, проходящем в Париже.

Как сообщает «Арменпресс», гроссмейстеры в блиц-турнире «Grand Chess Tour», проходящем в Париже, сыграли по 9 партий. Аронян три партии завершил вничью, три выиграл и три проиграл. С 12,5 очками из 27 возможных Левон Аронян по-прежнему занимает 6-е место. Лидирует Уэсли Сон с 17,5 очками.

Левон Аронян пока выступает под флагом Армении. В распространенном им заявлении он дал ответы на вопросы, касающиеся его личности. Аронян уехал из Армении. Он присоединится к сборной США.