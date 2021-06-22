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Боксер Амбарцум Акопян вышел в полуфинал чемпионата Европы

Боксер Амбарцум Акопян вышел в полуфинал чемпионата Европы

Армения имеет второго участника полуфинала чемпионата Европы по боксу до 22 лет, проходящего в Италии.

Как сообщает «Арменпресс», кроме Артура Базеяна в полуфинал вышел Амбарцум Акопян (81 кг), который в четвертьфинале выиграл бой у боксера из Германии Бенноса Эниша и обеспечил как минимум бронзовую медаль. Армянский спортсмен с первого раунда имел явное преимущество, он доминировал в центре, удары были точнее. Все арбитры в первом раунде преимущество дали Акопяну, а в общем борьбе наш спортсмен победил со счетом - 4:1.


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