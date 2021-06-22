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Газета «Айастани Анрапетутюн»: Противостояние усиливается

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Противостояние усиливается

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился создать государственную комиссию для разработки и реализации государственной стратегии Грузии по деоккупации и мирному урегулированию конфликтов. Само собой разумеется, что причиной этого решения являются Абхазия и Южная Осетия. Результаты второй Арцахской войны сделали ощутимой возможность разрешения территориальных споров таким образом. Турция пытается сделать эти настроения управляемыми. Для этого удачно сочетается политика жестких и мягких сил.

Невозможно предсказать, насколько эти процессы и вариант решения конфликтов военным путем  будут контролируемы. События могут быть чрезвычайно непредсказуемыми даже для крупных игроков».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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