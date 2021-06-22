Газета «Айастани Анрапетутюн»: На ААЭС находятся специалисты «Концерна Титан-2»

«На Армянской АЭС продолжаются работы, которая более месяца стоит на плановом предупредительном ремонте (ППР-2021). Какая там сейчас ситуация, какие ведутся работы, продвигаются ли они в соответствии с графиком, а также в чем заключается работа спрциалистов компании «Концерн Титан-2», находящихся на АЭС?

Отвечая на наши вопросы, первый заместитель генерального директора ЗАО «ААЭС», директор Армянской АЭС Мовсес Варданян сообщил, что более 100 представителей компании «Концерн Титан-2» активно вовлечены в совместную с нашими специалистами работу. Специалисты компании проводят работы по модернизации системы аварийного охлаждения активной зоны реакторной установки 2-го блока АЭС, в частности, замену 2-х агрегатов высокого давления на агрегаты низкого давления. Параллельно ведутся и другие работы, предусмотренные проектом, такие как установка нового трубопровода, замена электрических кабелей и т. д.».

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