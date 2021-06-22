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Газета «Айастани Анрапетутюн»: Баку ничего не предлагает взамен мира

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Баку ничего не предлагает взамен мира

«Международные организации и мировые лидеры заявляют, что вопрос определения статуса Республики Арцах является приоритетным для окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Игнорируя все это, Азербайджан вновь призывает Армению подписать мирное соглашение. Однако он своим инфантильным поведением пытается скрыть абсолютную истину, что это невозможно без определения статуса Арцаха».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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