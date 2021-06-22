Газета «Айастани Анрапетутюн»: Баку ничего не предлагает взамен мира

«Международные организации и мировые лидеры заявляют, что вопрос определения статуса Республики Арцах является приоритетным для окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Игнорируя все это, Азербайджан вновь призывает Армению подписать мирное соглашение. Однако он своим инфантильным поведением пытается скрыть абсолютную истину, что это невозможно без определения статуса Арцаха».

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