Народ и правительство Армении были, есть и будут рядом с Арцахом, рядом с народом Арцаха: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список партии «Гражданский договор», призвал искоренить любые попытки посеять противоречия между армянами Армении и Арцаха, заверив, что правительство и народ Армении поддерживают Арцах и его народ. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал на митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване.

«К сожалению, некоторые люди вновь попытались ради своих узких политических целей посеять противоречия среди армян Армении и Арцаха. Я хочу сказать, что это недопустимо. Армянский народ, народ Армении, правительство Армении были, есть и будут рядом с Арцахом, рядом с народом Арцаха», - сказал Пашинян.

Он предложил громкими аплодисментами зафиксировать, что Армения полностью верна своим арцахским братьям, сестрам, их заветным мечтам, справедливому урегулированию Арцахской проблемы в рамках формулы отделения ради спасения.

Пашинян добавил, что после трагических событий правительство Армении приняло десятки мероприятий, не оставив ни одного жителя Арцаха без поддержки правительства Армении.

«Народ Армении, правительство поддержали народ Арцаха, и вместе мы должны искоренить любые попытки посеять противоречия между нами», - сказал он.

Пашинян добавил, что правительство Армении, диаспора вместе с правительством Арцаха начали инвестиционную программу стоимостью 100 млрд драмов по строительству жилья и инфраструктуры в Арцахе. Он отметил, что это больше, чем все инвестиции, сделанные в Арцахе с 1990 года вместе взятые.