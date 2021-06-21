Пашинян призвал к диалогу политические силы и духовных лидеров

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список партии «Гражданский договор», с утра 22 июня собирается начать консультации с политическими силами, участвовавшими в выборах, он также призывает к диалогу духовных лидеров. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал на митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване.

«С завтрашнего утра я начну политические консультации с силами, участвовавшими в парламентских выборах, которые имеют тенденцию к диалогу и обсуждению. И я также надеюсь, что люди дадут мне этот мандат, потому что на данном этапе истории нашей страны мы должны консолидировать наш лучший культурный, научный, экономический, деловой, общественный и политический потенциал ради безопасности нашего народа в Армении и Арцахе», - сказал Пашинян.

Он призвал к такому диалогу все структуры и сегменты, с которыми у них были дебаты и противоречия за этот период. «Мы протягиваем руку ради консолидации», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, однако, что это никоим образом не может ставить под сомнение обязанность их политической силы перед народом применить стальной мандат, установить в Армении диктатуру закона и права.

«Я призываю к духовному и организационному диалогу с духовными лидерами нашей страны, потому что я считаю, что то, что произошло вчера, во время парламентских выборов, я сказал во время одного из предвыборных собраний в Араратской области: «глас народа — глас Божий».

И никто не имеет права выступать против гласа Бога, тем более духовный служитель. И мы должны обновить духовную жизнь нашей страны, потому что теоретически нам не хватило одного: веры с горчичное зерно, чтобы наши мечты осуществились. И мы должны создать эту веру в наших сердцах, в нашем сознании. И когда у нас будет эта вера, мы вместе свернем горы», - сказал Пашинян, заверив, что тогда у нас будет свободная, счастливая страна, свободная и счастливая Родина.