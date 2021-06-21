Пашинян призвал все политические силы, в том числе своих сторонников, прекратить вражду 

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список партии «Гражданский договор», сделал два предложения-призыва всем участникам политического процесса. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал на митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване.

Пашинян обратился ко всем участникам политического и общественного процесса: «Народ Армении принял решение. Народ Армении создал новую политическую ситуацию. И первый пункт этой ситуации таков: я предлагаю всем политическим силам, всем участникам политического и общественного процесса начать с простого - прекратить ругательство. И прежде всего я призываю наших политических сторонников прекратить ругань, потому что в истории Армении и Арцаха открывается новая страница, мы должны начать эту страницу с консолидации национального и общественного потенциала, подтверждения новых ценностей, истинно демократических ценностей, государственных и национальных ценностей».

Он признал, что не избегал этой логики по объективным или субъективным причинам, волей-неволей. «И я первым беру на себя эту ответственность. Я призываю всех наших сторонников прекратить ругательства, неуместную агрессию, враждебность, потому что мы стоим перед серьезными проблемами, и мы должны открыть эту прекрасную новую страницу государственного строительства», - сказал он.

Пашинян добавил, что это не означает, что они откажутся от каких-либо прежних обязательств перед народом, добавив, что в Армении будет неоспоримая законность, порядок и неизбежность от ответственности.

Второе предложение он сделал участникам общественной и политической жизни страны. Пашинян напомнил, что возвращение украденного всегда было актуальной задачей правительства. Он подчеркнул, что в течение предыдущих 3 лет они ни у кого ничего не брали, они хотели, чтобы в стране работали институты вне прихоти отдельных лиц. Пашинян напомнил, что запущен механизм конфискации незаконно нажитого имущества, он обязательно будет действовать.

«В логике своего предыдущего предложения я хотел бы предложить всем таким людям напомнить, что в результате принятых нами законодательных изменений те люди, у которых есть аналогичные проблемы, могут договариваться с государством о добровольном возврате похищенного имущества. И призываю всех этих людей не упускать возможность с сегодняшнего дня, не вводить в действие государственную махину. Я призываю к немедленному началу переговоров о возвращении похищенных средств, что послужит на пользу социально-экономической повестке дня », - сказал Пашинян.