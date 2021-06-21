Вместе мы подтвердили ценности революции 2018 года: Сурен Папикян

Председатель правления партии «Гражданский договор» Сурен Папикян считает, что ценности, принесенные революцией 2018 года, на внеочередных выборах 20 июня вместе с народом были подтверждены. Как сообщает Арменпресс, такое мнение он выразил на митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване.

«В Армении отныне закрыт процесс воспроизводства порочных явлений, порабощения, подкупа и запугивания людей. Вчера мы подтвердили ценности, принесенные революцией 2018 года. Вчера мы показали, что несмотря на наши проблемы, наши раны, мы твердо стоим на ногах, готовы выпрямить свои спины.

И это во всеуслышания всех, всего мира, всех скептиков, всех тех, у кого были другие надежды. Вчера вы разрушили все эти другие надежды», - сказал Папикян.

Он подчеркнул, что вместе с народом подтвердили, что есть будущее.