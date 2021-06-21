Специальная следственная служба представила ходатайство об аресте Чарчяна

Специальная следственная служба приняла решение о привлечении в качестве обвиняемого кандидата в депутаты от блока «Армения», директора медицинского центра «Измирлян» Армена Чарчяна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Чарчяна Эрик Алексанян.

Адвокат заявил, что следователем принято решение о подаче ходатайства о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении Чарчяна.

Эрик Алексанян также отмечает, что Чарчян не принял выдвинутые против него обвинения и отказался давать показания.

Напомним, что в опубликованном 18 июня в интернете материале некто представляется Арменом Чарчяном и принуждает работников медцентра пойти на выборы и избрать блок «Армения». Он также запугивает сотрудников, отмечая, что может проверить списки тех, кто принимал участие в выборах.