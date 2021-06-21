Марукян призвал в ПАСЕ ввести санкции против военно-политического руководства Азербайджана

На сессии ПАСЕ лидер партии «Просвещенная Армения» Национального Собрания Армении Эдмон Марукян призвал своих европейских коллег четко и недвусмысленно отреагировать на действия Азербайджана, наложить санкции на военно-политическое диктаторское руководство Азербайджана и предпринять совместные шаги с Арменией. для скорейшего завершения процесса возвращения пленных.

Как сообщает Арменпресс, Марукян в своем выступлении обратил внимание на то, что после прекращения огня 9 ноября власти Азербайджана до сих пор не освободили армянских пленных, в том числе мирных жителей и женщин.

«Сегодня в Азербайджане назначен суд над 13 военнопленными-армянами. Т.е. в Азербайджане против них возбуждены фальшивые уголовные дела, что нарушает международное гуманитарное право. Президент Алиев заявляет, что не вернет военнопленных, пока не получит карты заминированных районов. Т.е. он политизирует гуманитарный вопрос, раскрывает, что в Азербайджане в заложниках находятся военнопленные-армяне. У нас также есть информация, что некоторые армянские заключенные (в том числе женщины) были замучены до смерти в азербайджанских тюрьмах», - сказал Марукян.

Он напомнил ПАСЕ, что 12 мая вооруженные силы Азербайджана незаконно пересекли границу Армении и продвинулись в этом районе на 3,5 км, незаконно продвигаясь по территории Сюникской области. Марукян подчеркнул, что незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на территории Черного озера абсолютно недопустимо и является грубым нарушением территориальной целостности Армении и статьи 2 Устава ООН.

Депутат обратил внимание на то, что подобные незаконные нарушения Азербайджаном трехстороннего заявления серьезно препятствуют его полной реализации, создавая новые угрозы безопасности и миру в регионе.

«Соответственно, мы призываем наших европейских партнеров четко и недвусмысленно отреагировать на действия Азербайджана, наложить санкции на военно-политическое диктаторское руководство Азербайджана, предпринять совместные шаги с нами для скорейшего завершения процесса обмена пленными без предварительных условий и таких искусственных препятствий, как фальшивые уголовные дела, а также подтвердит восстановление территориальной целостности Армении, вынудив военное руководство Азербайджана вывести свои подразделения с армянских территорий», - сказал Марукян.