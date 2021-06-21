ЕС расширил санкции против Белоруссии

ЕС ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии, в который вошли восемь компаний, включая МАЗ, "Белаз", ЗАО "Новая нефтяная компания", и 78 физических лиц, в том числе бизнесмены Михаил Гуцериев и Алексей Олексин, сын президента Дмитрий Лукашенко. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, постановление Совета ЕС о новых запретительных мерах и список попавших под санкции лиц и компаний опубликованы в понедельник в Официальном журнале Евросоюза.

Санкции вступают в силу с момента публикации. Всем фигурантам этого списка закрыт въезд на территорию ЕС, а их финансовые активы в странах Евросоюза подлежат заморозке. Помимо этого, внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление, согласно которому синхронные с Евросоюзом санкции против Белоруссии ввели США, Канада и Великобритания.

"Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечается в постановлении Совета ЕС.