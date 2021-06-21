Президент Армении принял директора БДИПЧ/ОБСЕ и генерального секретаря ПА ОБСЕ

Президент Армении Армен Саркисян принял 21 июня директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи и генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, которые осуществляли миссию наблюдения в ходе внеочередных парламентских выборов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, гости предоставили президенту Саркисяну информацию о работе, проделанной в ходе совместной наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, свои наблюдения за избирательным процессом, а также передали ему полную версию подготовленного отчета.

Президент Саркисян поблагодарил руководителей структур и в их лице членов наблюдательской миссии, за проделанную работу.

Стороны обменялись мнениями о важности укрепления демократических ценностей и институтов в Армении, а также о сотрудничестве БДИПЧ/ОБСЕ и Парламентской ассамблеей ОБСЕ с Арменией. В частности, было затронуто сотрудничество с институтом президента.

Директор БДИПЧ/ОБСЕ и генеральный секретарь ПА ОБСЕ отметили, что их институты сотрудничают с Арменией на протяжении многих лет и готовы продолжать поддерживать наращивание потенциала демократических институтов.