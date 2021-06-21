ЦИК удовлетворил ходатайство прокуратуры о начале уголовного преследования в отношении Чарчяна

ЦИК Армении удовлетворил ходатайства генеральной прокуратуры о начале уголовного преследования в отношении кандидата в депутаты от блока «Армения», директора медицинского центра «Измирлян» Армена Чарчяна и личении его свободы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры, так как последний является кандидатом в депутаты ЦИК должен санкционировать уголовное преследование в его отношении.

На заседании 21 июня ЦИК удовлетворил оба ходатайства прокурора.

Напомним, что в опубликованном 18 июня в интернете материале некто представляется Арменом Чарчяном и принуждает работников медцентра пойти на выборы и избрать блок «Армения». Он также запугивает сотрудников, отмечая, что может проверить списки тех, кто принимал участие в выборах.