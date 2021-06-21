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В Варанде обнаружены тела еще трех военнослужащих

В Варанде обнаружены тела еще трех военнослужащих

В результате поисковых работ в районе Варанды (Физули) 21 июня обнаружены останки тел трех военнослужащих. Как сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах, после перевозки тел в Армению будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления их личности. 

По предварительным данным, они являются участниками боевых действий.

С момента прекращения боевых действий и по сей день было найдено 1583 останков, 27 из которых - тела гражданских лиц.


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