В Варанде обнаружены тела еще трех военнослужащих

В результате поисковых работ в районе Варанды (Физули) 21 июня обнаружены останки тел трех военнослужащих. Как сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах, после перевозки тел в Армению будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления их личности.

По предварительным данным, они являются участниками боевых действий.

С момента прекращения боевых действий и по сей день было найдено 1583 останков, 27 из которых - тела гражданских лиц.