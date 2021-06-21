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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Пашиняна с победой на выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Пашиняна с победой на выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с победой партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах в Армении. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна в своем микроблоге в Twitter.

«Сердечно поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашинян с успешными выборами и, по предварительным результатам, победой партии «Гражданский договор». Желаю всем успехов впереди. Рассчитываю на тесное сотрудничество с новым правительством Армении», - написал Гарибашвили.


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