Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Пашиняна с победой на выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с победой партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах в Армении. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна в своем микроблоге в Twitter.

«Сердечно поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашинян с успешными выборами и, по предварительным результатам, победой партии «Гражданский договор». Желаю всем успехов впереди. Рассчитываю на тесное сотрудничество с новым правительством Армении», - написал Гарибашвили.