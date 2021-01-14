Предстоящие на 22 июня мероприятия
17:45, Июнь 21, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:20, 21.06.2021
«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
09:00, 16.06.2021
Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах
- 19:22 Наира Зограбян потребовала от ПАСЕ конкретных санкций в отношении Азербайджана
- 19:01 Президент Армении принял директора БДИПЧ/ОБСЕ и генерального секретаря ПА ОБСЕ
- 18:48 ЕС поддерживает Армению, способствуя эффективному осуществлению глубоких реформ: Шарль Мишель Николу Пашиняну
- 18:04 ЦИК удовлетворил ходатайство прокуратуры о начале уголовного преследования в отношении Чарчяна
- 17:59 В Варанде обнаружены тела еще трех военнослужащих
- 17:58 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Пашиняна с победой на выборах
- 17:46 Эти выборы должны быть преобразованы в общественную солидарность: Тигран Авинян
- 17:45 Предстоящие на 22 июня мероприятия
- 17:43 На Олимпиаде в Токио будут присутствовать не более 10 тыс. зрителей
- 17:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-06-21
- 17:38 Азиатские индексы снизились - 21-06-21
- 17:37 В Армении начался летний призыв
- 17:27 Уверен, что международное давление на Азербайджан будет только усиливаться: депутат НС в ПАСЕ
- 17:22 Более 20 тыс. военных направили в пострадавший от наводнения Крым
- 17:05 Страны ЕАЭС должны подписать международный договор об общем рынке нефти до 1 января 2023 года
- 17:00 РФ обсудит с Анкарой вопросы военного сотрудничества Турции и Украины
- 16:58 Блок «Армения», партии «Армянская Родина» и «Восхождение» намерены обжаловать результаты выборов
- 16:49 Международные наблюдатели положительно оценили избирательный процесс и подсчет голосов
- 16:30 День Иконы Армянской Богородицы в Украине будет отмечаться уже в 230-й раз
- 16:26 ППА с уважением относится к решению народа и силам, прошедшим в НС, желает плодотворной работы
- 16:21 Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом
- 16:11 Это против международного права и бесчеловечно: депутат НС Армении подняла в ПАСЕ вопрос пленных
- 16:10 Избранный президент Ирана пообещал обеспечить изменения, бороться с коррупцией и бедностью
- 16:07 Сборная Армении до 17 лет проведет товарищеский матч со сборной Португалии
- 16:02 Ученые выявили способность COVID-19 изменять клетки крови
17:48, 16.06.2021
Просмотрели 1786 раз Во время встречи Путин-Байден протестующие требовали осудить агрессию Азербайджана против РА и Арцаха
18:00, 14.06.2021
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15:28, 15.06.2021
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21:24, 18.06.2021
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23:19, 20.06.2021
Просмотрели 1133 раз ЦИК запустил обновляемый в режиме онлайн сайт для результатов выборов