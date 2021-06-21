Эти выборы должны быть преобразованы в общественную солидарность: Тигран Авинян

Исполняющий обязанности вице-премьер-министра Армении Тигран Авинян подчеркивает, что внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть преобразованы в общественную солидарность. Как сообщает Арменпресс, об этом Авинян написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники,

Революцией 2018 г. власть была возвращена народу, и после этого мы всегда обещали, что не позволим лишить народ права выбора. Проведя в воскресенье свободные, справедливые и прозрачные выборы, Армения сделала еще один важный шаг на пути к демократии, выразив твердую волю к тому, чтобы власть в нашей стране принадлежала народу, и отныне это еще одна необратимая реальность.

Выборы, проведенные при свободном волеизъявлении народа, символизируют блестящую победу демократии, олицетворяют практический успех революции 2018 год. В то же время эти выборы должны превратиться в общественную солидарность, на которой мы должны построить надстройку нашего свободного демократического государства», - написал Авинян.