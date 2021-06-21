Азиатские индексы снизились - 21-06-21

ТОКИО, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 3.29% и составил 28010.93 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.42% и составил 1899.45 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.12% и составил 3529.18 пункта, а HANG SENG снизился на 1.08% и составил 28489.00 пункта.