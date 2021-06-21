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В Армении начался летний призыв

В Армении начался летний призыв

В Армении 21 июня 2021 года начался летний призыв. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства обороны Армении.

Первые призывники отправятся на срочную военную службу 21 июня.


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