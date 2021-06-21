Уверен, что международное давление на Азербайджан будет только усиливаться: депутат НС в ПАСЕ

Депутат Национального Собрания Армении Сос Аветисян поднял с высокой трибуны Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопросы вторжения азербайджанских войск на территорию Армении и возвращения армянских военнопленных, выразив уверенность в том, что международное давление по Азербайджану будет только увеличиваться.

Как сообщает Арменпресс, Аветисян сначала коснулся реакции членов ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в Армении: «Я рад, что наш народ мудро участвовал в выборах, избрал свое правительство, и, несмотря на все трудности, вызванные агрессией Азербайджана против Республики Арцах, Армения твердо идет по пути к демократии».

Депутат поблагодарил за обсуждение вопроса об армянских военнопленных в ПАСЕ в апреле, которое, по его оценке, позволило усилить международное давление, а также в некотором смысле, привел к диалогу с Азербайджаном, чтобы вернуть армянских военнопленных.

«Благодарю вас за ваши усилия, надеюсь, вы продолжите в том же духе. Это одно из моих последних выступлений здесь, но я уверен, что благодаря вашим ценностям международное давление на Азербайджан будет только усиливаться. Г-н Саидов (Самед Саидов, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ - ред.) честно упомянул международные усилия, которые привели к возвращению некоторых из наших военнопленных, но г-н Саидов по какой-то причине не упомянул другого обстоятельство, которое должно быть включено в этот отчет. В частности, 12 мая Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении, вторгшись на нашу суверенную территорию», - сказал Аветисян.

Он напомнил, что все сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США, Франция, а также другие международные игроки, четко заявили, что Азербайджан должен вывести свои войска, но они все еще остаются там.

«Это никак не способствует миру, это непонятно с точки зрения территориальной неприкосновенности, о которой вы так любили говорить. Еще одно очень важное обстоятельство, о котором я хочу упомянуть, - это то, что Азербайджан отрицал существование армянских военнопленных. Теперь Азербайджан признает, что у него есть пленники. Например, недавно произошел очень провокационный акт, когда Алиев и Эрдоган посетили оккупированный арцахский город Шуши, они говорили о наших военнопленных как о «фишках казино», - сказал депутат.

Он добавил, что хочет, чтобы все эти гуманитарные вопросы были решены как можно скорее, чтобы народы региона могли надеяться на мир и процветание.